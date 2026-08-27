Airbus se contracte, AlphaValue confirme son conseil

(Zonebourse.com) - Dans un contexte marqué par un mouvement social en Espagne qui pourrait s'étendre à la France, le courtier maintient sa note "alléger" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 215 EUR.
AlphaValue estime que les grèves en Espagne ajoutent un risque d'exécution au programme de livraisons 2026, avec une probabilité accrue de voir celles-ci se situer dans le bas de la fourchette pouvant raisonnablement correspondre à l'objectif d'environ 870 appareils.
Selon le bureau d'études, une perturbation prolongée pourrait surtout peser sur le flux de trésorerie disponible, davantage que sur l'EBIT, en décalant au-delà de la fin d'année certaines livraisons et les encaissements clients associés.
L'analyste juge le risque plus équilibré sur les résultats, la contribution de Defence & Space offrant une certaine résilience, même si Airbus a indiqué qu'une partie de la vigueur du premier semestre dans cette activité avait été réalisée par anticipation.
Peu après midi, le titre reculait de près de 0,5% à la Bourse de Paris.
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