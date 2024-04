Airbus sanctionné pour son résultat opérationnel ajusté et son flux de trésorerie

(AOF) - Airbus (-0,68% à 157,44 euros) affiche un des plus forts replis du CAC 40, pénalisés par un résultat opérationnel ajusté décevant et un flux de trésorerie toujours négatif au premier trimestre 2024. L'Ebit ajusté consolidé a reculé de 25% pour s'établir à 577 millions d'euros. Le consensus s'élevait à 789 millions. "Il comprend un effet négatif lié à l'augmentation du plan d'actionnariat salarié d'Airbus, due à la participation record des employés, qui a entraîné une hausse des dépenses sur un an d'un peu plus de 0,1 milliard d'euros", indique le constructeur aéronautique.

"L'inflation des coûts, y compris les défis de la chaîne d'approvisionnement et les coûts salariaux, a entraîné une sous-performance de 18% au niveau des activités avions commerciaux et de 31% au niveau de l'EBIT. Nous sommes maintenant au bas de la fourchette des prévisions pour 2024 et nous voyons un scénario plausible de baisse si les prévisions ne sont pas respectées", commente UBS suite à la publication des résultats au premier trimestre d'Airbus.

"Nous modélisons maintenant 6,5 milliards d'euros d'EBITA (ajusté) pour 2024 (le bas de la fourchette de prévisions de 6,5-7 milliards d'euros) contre 6,8 milliards d'euros précédemment, en grande partie en raison d'une position plus prudente à l'égard d'Airbus Commercial, précise le broker.

Sur ce premier trimestre, le flux de trésorerie disponible consolidé avant financements-clients s'établit à -1,791 milliard d'euros (contre -876 millions d'euros au premier trimestre 2023), reflétant essentiellement l'augmentation prévue des niveaux de stock, liée à la montée en cadence de la production des différents programmes.

Toutefois, au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus progresse de 9% en glissement annuel à 12,8 milliards d'euros (contre 11,8 milliards d'euros au premier trimestre 2023). Le chiffre d'affaires généré par les activités avions commerciaux d'Airbus a progressé de 13%, principalement sous l'effet de l'augmentation des livraisons.

Sur ce premier trimestre, le résultat net consolidé bondit de 28% pour s'établir à 595 millions d'euros (contre 466 millions d'euros au premier trimestre 2023), soit un bénéfice par action consolidé de 0,76 euro contre 0,59 euro au premier trimestre 2023.

"Aucun signe d'amélioration"

"Les résultats du premier trimestre 2024 ont été obtenus dans un contexte opérationnel ne présentant aucun signe d'amélioration. Les tensions persistent sur la scène géopolitique et dans la chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, nous avons livré 142 avions commerciaux ", a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus.

En parallèle de la présentation de ses résultats trimestriels, Airbus indique que ses prévisions demeurent inchangées comme indiquées en février 2024. L'entreprise vise en 2024 environ 800 livraisons d'avions commerciaux ; un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros ; un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.