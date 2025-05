Airbus : s'arrache au-delà des 155E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 17:51









(CercleFinance.com) - Airbus s'arrache au-delà des 155E et se rapproche à toute vitesse de l'ex-plancher des 160E du 21 février (et ex-zénith du 12/12/2024) et pourrait s'en aller combler le 'gap' des 160,76E du 3 avril.





Valeurs associées AIRBUS 154,9600 EUR Euronext Paris +5,31%