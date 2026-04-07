Airbus : ricoche sous 168E, surveiller le récent support des 157,8E
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 13:02
Les investisseurs "relient les points" et commencent à se détourner du titre Airbus qui a buté par 5 fois sur 168E depuis le 19 mars : le titre qui retombe vers 162,9 pourrait retracer 157,8E, son plus bas depuis mai 2025).
Mais Airbus est également impliqué dans l'industrie de la défense (cela peut-il compenser une baisse d'activité dans le "civil" ?) : en cas de rebond au-delà de 169E, le titre pourrait s'attaquer à la résistance des 175E de début mars... 2025
Valeurs associées
|162,9200 EUR
|Euronext Paris
|-1,34%
A lire aussi
-
Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Pershing ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 10H50 GMT, au 39e jour du conflit au Moyen-Orient: Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran Les cours du pétrole hésitent mardi, oscillant entre hausse et baisse à des niveaux ... Lire la suite
-
L'alerte est donnée par un des membres du directoire de la Banque centrale européenne, qui appelle à "faire la transition maintenant ou payer cher plus tard". Au coeur du coup de chaud mondial sur les cours du pétrole provoqué par la guerre au Moyen-Orient, un ... Lire la suite
-
(Au §6, bien lire que l'entité sera basée au Nevada et non pas qu'elle sera renommée "Nevada Corporation") Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG), en vue ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer