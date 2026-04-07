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Airbus : ricoche sous 168E, surveiller le récent support des 157,8E
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 13:02

Le kérosène commence à manquer en Asie, en Afrique, le Royaume Uni a peu de réserves, la situation de pénurie mettra des semaines à se résoudre et des compagnies aériennes commencent à clouer leurs avions au sol.
Les investisseurs "relient les points" et commencent à se détourner du titre Airbus qui a buté par 5 fois sur 168E depuis le 19 mars : le titre qui retombe vers 162,9 pourrait retracer 157,8E, son plus bas depuis mai 2025).
Mais Airbus est également impliqué dans l'industrie de la défense (cela peut-il compenser une baisse d'activité dans le "civil" ?) : en cas de rebond au-delà de 169E, le titre pourrait s'attaquer à la résistance des 175E de début mars... 2025

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