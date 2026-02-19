Airbus revoit à la baisse son objectif de production dans le cadre du conflit qui l'oppose à Pratt & Whitney sur les moteurs

Airbus revoit à la baisse son objectif de production, qui passe de 75 à 70 avions par mois

Le fournisseur Pratt & Whitney au centre d'une polémique sur les retards

Le constructeur européen d'avions annonce également une hausse de 17% de son bénéfice de base au quatrième trimestre

Airbus AIR.PA a réduit son objectif de production de jets principaux dans le cadre d'un conflit avec Pratt & Whitney RTX.N au sujet de la pénurie de moteurs et a menacé de faire valoir ses droits contractuels, alors que le bras de fer pour les pièces détachées a fait chuter ses actions de 6 %.

Cette critique inhabituellement publique de la part du plus grand constructeur d'avions au monde fait suite à des mois de tensions sur la répartition des moteurs et des pièces détachées entre les lignes d'assemblage des avions et les installations de réparation où les fabricants de moteurs réalisent l'essentiel de leurs bénéfices.

Les responsables d'Airbus ont déclaré qu'ils avaient été contraints de revoir à la baisse leurs plans de production et de tempérer leurs prévisions financières pour 2026 après que Pratt & Whitney a reconsidéré ses propositions initiales concernant les volumes de moteurs et qu'elle a ensuite "échoué" à conclure un accord de fourniture formel.

"Nous sommes très mécontents et nous ne sommes pas d'accord", a déclaré le directeur général Guillaume Faury aux analystes, ajoutant qu'Airbus "ferait valoir ses droits contractuels", même si cela prendrait du temps.

RTX, la société mère de Pratt & Whitney, s'est refusée à tout commentaire. Le motoriste a déclaré qu'il était en dialogue constant avec Airbus.

Les commentaires francs de M. Faury mettent en lumière l'un des conflits potentiels les plus féroces de l'aviation commerciale depuis qu'Airbus a affronté Qatar Airways devant un tribunal britannique au sujet de dommages subis par des jets A350 en 2022.

Interrogé sur le fait de savoir si Airbus avait entamé une action en justice contre Pratt, M. Faury a déclaré qu'il avait entamé un "processus", sans donner plus de détails.

Airbus vise désormais une production de la série A320neo, son modèle le plus vendu, entre 70 et 75 avions par mois d'ici la fin de l'année prochaine, pour se stabiliser à 75 avions par mois au-delà de 2027. L'entreprise prévoyait auparavant une production de 75 avions par mois en 2027, contre 60 aujourd'hui.

Ce revers industriel a éclipsé les bénéfices records d'Airbus pour 2025 et a conduit les analystes à qualifier de décevants les objectifs pour 2026. Airbus prévoyait 870 livraisons d'avions, contre 793 l'année dernière, et un bénéfice d'exploitation ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros.

Airbus a annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 2,98 milliards d'euros au quatrième trimestre (3,51 milliards de dollars), en hausse de 17%, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 25,98 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,87 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 26,51 milliards d'euros.

PRESSION SUR LA PLANIFICATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION D'AVIONS

La décision relative à la production confirme la pression exercée en coulisses sur la planification des avions, après que Reuters a rapporté ce mois-ci que le différend concernant Pratt avait mis en péril le principal objectif de production d'Airbus.

M. Faury a reconnu que Pratt était confronté à un certain nombre de défis alors qu'elle fait face à une file d'attente pour les inspections suite à un problème de production, en plus des problèmes d'approvisionnement plus généraux de l'industrie.

Mais il a déclaré aux analystes qu'il incombait au motoriste américain d'augmenter sa production pour répondre aux demandes concurrentes des constructeurs d'avions et des usines de maintenance surchargées des compagnies aériennes.

Chris Calio, directeur général de RTX, a déclaré aux analystes fin janvier que Pratt & Whitney devait trouver le bon équilibre compte tenu de la demande des compagnies aériennes, mais il a souligné que les livraisons globales avaient augmenté de 50 % l'année dernière.

Pratt & Whitney fabrique des moteurs pour 40 % des avions à fuselage étroit de la série A320neo d'Airbus.

Après s'être disputé avec le fournisseur de moteurs alternatifs CFM au sujet de retards similaires il y a un peu plus d'un an, Airbus a fait part de ses inquiétudes concernant les livraisons de Pratt & Whitney pour la première fois en janvier.

La semaine dernière, CFM SAF.PA GE.N a indiqué qu'elle n'était pas prête à s'immiscer dans le conflit en augmentant ses propres livraisons à Airbus, déclarant que sa priorité était de respecter ses engagements de livraison existants.

Les moteurs ne sont pas le seul problème industriel d'Airbus. En décembre, l'entreprise a réduit ses prévisions de livraison à après la découverte de défauts dans les panneaux d'un fournisseur espagnol. M. Faury a déclaré que ces problèmes avaient pesé sur les livraisons d'avions à réaction au cours des deux premiers mois de l'année.

Airbus a déclaré qu'il augmentait son objectif de production pour le plus petit A220 à 13 par mois en 2028, contre 12 par mois en 2026.

