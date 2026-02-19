Crues : le gouvernement promet "une indemnisation au plus vite", l'épisode "d’une ampleur exceptionnelle" est "loin d'être terminé"

Libourne, ce jeudi 19 février. ( AFP / PAUL LARGILLIERE )

Le site Vigicrues recommande le plus haut niveau de vigilance dans le Maine-et-Loire, en Charente-Maritime, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne.

"Une indemnisation au plus vite". Ce jeudi 19 février, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une "mobilisation totale" pour les victimes des crues qui frappent les régions de l'Ouest du pays. "Les crues dans l'Ouest exigent une mobilisation totale", a-t-il écrit sur X, affirmant avoir lancé les "procédures de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle". "Les communes pourront déposer leur demande pour permettre une évaluation précise des dégâts", a dit le Premier ministre, précisant que les premiers dossiers seraient examinés "en commission interministérielle la semaine prochaine". "La reconnaissance interviendra rapidement pour permettre une indemnisation au plus vite", a-t-il promis.

Cet épisode d'intempéries est "loin d'être terminé", a mis en garde le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre. "Il est d’une ampleur exceptionnelle, de par son étendue géographique et la conjugaison des facteurs météorologiques (pluie et vent cumulés, ndlr), et inédits", a-t-il dit à des journalistes en marge d'un briefing en cellule de crise avec tous les services concernés (Vigicrues, Météo-France, Enedis...). "Nous sommes encore très inquiets", a souligné la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, appelant la population à la "plus grande prudence" et à respecter les consignes de sécurité.

Plus longue période de précipitations depuis le début des mesures

L'Ouest connaît un important épisode de crues, et le site Vigicrues recommande le plus haut niveau de vigilance dans le Maine-et-Loire, en Charente-Maritime, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. La Garonne, qui a déjà inondé plusieurs villes et villages du Sud-Ouest, et la Dordogne ont débordé ce jeudi matin à Bordeaux et Libourne, sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs, dans le sillage d'une nouvelle tempête couplée à de forts coefficients de marée. Un homme, qui a chaviré en canoë dans le Maine-et-Loire, est recherché depuis mardi soir.

Météo-France a appelé à la prudence face au passage de la tempête Pedro, ses "fortes rafales de vent intervenant sur des sols très humides et faisant suite au passage récent de deux tempêtes". Ce phénomène météorologique survient après 35 jours de pluie consécutifs, plus longue période de précipitations depuis le début des mesures en 1959.