 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus renforce sa cadence de livraisons et vise toujours 870 avions en 2026
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 08:48

Le constructeur européen annonce avoir livré 81 avions en mai, soir une hausse de 59% par rapport au même mois de l'année précédente, portant le nombre total d'appareils remis à ses clients à 262 depuis le début de l'année.

Airbus accélère ainsi le rythme de ses livraisons après les 67 appareils livrés en avril.

Depuis le début de l'année, l'avionneur a engrangé 815 commandes brutes, soit 762 commandes nettes après prise en compte des annulations. Il maintient son objectif de 870 livraisons pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Valeurs associées

AIRBUS
177,5800 EUR Euronext Paris +0,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,84 -0,55%
ABIVAX
88,25 +5,12%
CAC 40
8 245,34 +0,01%
SOITEC
148,8 -4,92%
HAFFNER ENERGY
0,2525 +3,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank