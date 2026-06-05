Airbus renforce sa cadence de livraisons et vise toujours 870 avions en 2026

Le constructeur européen annonce avoir livré 81 avions en mai, soir une hausse de 59% par rapport au même mois de l'année précédente, portant le nombre total d'appareils remis à ses clients à 262 depuis le début de l'année.
Airbus accélère ainsi le rythme de ses livraisons après les 67 appareils livrés en avril.
Depuis le début de l'année, l'avionneur a engrangé 815 commandes brutes, soit 762 commandes nettes après prise en compte des annulations. Il maintient son objectif de 870 livraisons pour l'ensemble de l'exercice 2026.
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