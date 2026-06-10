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Airbus remporte un contrat de €345 mlns pour les radars de nouvelle génération Sentinel-1 NG
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:04

Airbus SE AIR.PA :

* UN CONTRAT DE 345 MILLIONS D’EUROS AVEC LE MAÎTRE D’ŒUVRE INDUSTRIEL THALES ALENIA SPACE

* UN CONTRAT PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PRODUCTION DE DEUX INSTRUMENTS RADAR AVANCÉS EN BANDE C POUR SENTINEL-1 NG

* UN PREMIER LANCEMENT PRÉVU EN 2034

Texte original [https://tinyurl.com/4zxmexyw] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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