information fournie par Reuters • 10/06/2026 à 18:04

Airbus remporte un contrat de €345 mlns pour les radars de nouvelle génération Sentinel-1 NG

Airbus SE AIR.PA :

* UN CONTRAT DE 345 MILLIONS D’EUROS AVEC LE MAÎTRE D’ŒUVRE INDUSTRIEL THALES ALENIA SPACE

* UN CONTRAT PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PRODUCTION DE DEUX INSTRUMENTS RADAR AVANCÉS EN BANDE C POUR SENTINEL-1 NG

* UN PREMIER LANCEMENT PRÉVU EN 2034

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(Rédaction de Gdansk)