Airbus remporte le contrat d'un module de service européen d'Orion

PARIS, 26 mai (Reuters) - Le constructeur européen Airbus a annoncé mardi avoir signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) un contrat évalué à 250 millions d'euros portant sur la construction du troisième module de service européen (ESM) d'Orion, le vaisseau spatial habité américain. "Grâce à cette commande portant sur un module de service supplémentaire, l'ESA garantit la continuité du programme Artemis de la NASA", souligne Airbus dans un communiqué. "Le troisième ESM (mission Artemis III) permettra aux astronautes de fouler à nouveau le sol de la Lune en 2024, plus de 50 ans après l'alunissage d'Apollo 17." (Henri-Pierre André et Marine Pennetier)

