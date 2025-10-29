Airbus réduit l'objectif de production de son avion A220

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté du 3ème trimestre dépassent les prévisions

Airbus vise une production de 12 A220 par mois en 2026

Le directeur général indique que l'objectif précédent de 14 par mois est maintenu, mais qu'aucune date n'a été fixée

Le groupe européen Airbus

AIR.PA a revu à la baisse l'objectif de production de son plus petit avion de ligne mercredi, ce qui a terni l'éclat des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions pour le reste de son activité d'avions de ligne, ainsi que les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères et de la défense.

Le plus grand constructeur d'avions au monde a déclaré qu'il visait à accélérer l'assemblage de l'A220 de conception canadienne à 12 avions par mois en 2026, passant de l'objectif précédent de 14, et a imputé cela à un mélange de problèmes d'approvisionnement et de compagnies aériennes qui attendent des moteurs améliorés.

Le directeur général Guillaume Faury a déclaré aux journalistes qu'Airbus visait toujours à atteindre la cadence supérieure, mais a refusé de dire quand cela se produirait ni à quelle vitesse Airbus endiguerait les pertes sur le programme, qu'il a acquis en 2018 pour servir le bas de gamme du marché des avions à réaction.

"Nous n'abandonnons pas le rythme de 14 par mois, mais nous viserons 12 au lieu de 14 l'année prochaine", a déclaré Faury, tout en reconnaissant que cela "ne répond pas à la question de savoir quand nous atteindrons le taux (plus élevé) ".

Lundi, Reuters a rapporté (<Run displaytext="link" hyperlink="nL2N3VX01B">link nL2N3VX01B /Run ) qu'Airbus avait repoussé l'assemblage de certains A220 cette année et l'année prochaine, et fixé un objectif interne de 12 A220 par mois à la mi-2026, avec une cadence de 14 par mois prévue pour les dernières semaines de cette année. Cet objectif ne figure plus dans la planification détaillée d'Airbus.

Airbus a déjà indiqué qu'il lui fallait atteindre une cadence de 14 avions par mois pour atteindre le seuil de rentabilité du programme, qu'il a acquis après que son concepteur canadien Bombardier se soit trouvé à court de liquidités. Cela représente presque le double de la cadence actuelle estimée à 7-8 avions par mois.

DES LIVRAISONS MAJORITAIREMENT EN FIN DE PÉRIODE

Airbus, basé en France, a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté ou de base a augmenté de 38% à 1,94 milliard d'euros (2,26 milliards de dollars) au troisième trimestre, alors que les revenus ont augmenté de 14% à 17,83 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,76 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 17,37 milliards d'euros.

Airbus a réaffirmé ses prévisions financières qui intègrent désormais l'impact des tarifs douaniers.

L'entreprise est restée fidèle à d'autres prévisions clés en matière de taux de production, notamment 75 exemplaires de son modèle le plus vendu, l'A320neos, par mois en 2027, contre une soixantaine actuellement selon les estimations de l'industrie.

Airbus a réaffirmé son objectif d'environ 820 livraisons d'avions commerciaux pour 2025, après que les inquiétudes de l'industrie concernant l'approvisionnement en moteurs se soient atténuées au cours du troisième trimestre.

L'entreprise est confrontée à un sprint vers la ligne d'arrivée après avoir livré 507 avions au cours des neuf premiers mois. M. Faury a déclaré que les livraisons pour 2025 resteraient "très concentrées en fin de période" et a cité les retards persistants dans les livraisons de ses deux principaux fournisseurs pour la famille A320neo.

Les avionneurs ont dû faire face à des pénuries de moteurs en raison de contraintes d'approvisionnement et de la concurrence des ateliers de maintenance.

Airbus dispose désormais de 32 appareils assemblés et en attente de moteurs, a déclaré M. Faury, contre un pic de 60.

Dans le domaine de la défense, M. Faury a renouvelé la pression sur le partenaire d'Airbus dans un projet d'avion de combat franco-germano-espagnol, en déclarant que Dassault Aviation AM.PA était libre de "se retirer" s'il n'était pas satisfait de la répartition des tâches convenue. Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne, reste engagé dans le projet, a-t-il déclaré aux journalistes.

La société française Dassault a déclaré (<Run displaytext="link" hyperlink="nL8N3TJ1S0">link nL8N3TJ1S0 /Run ) qu'un leadership plus clair était nécessaire, Dassault gérant le cœur de l'avion de combat et Airbus se voyant confier les décisions concernant la partie non pilotée du système, dont il est responsable. Dassault n'était pas disponible pour un commentaire.

Boeing BA.N a publié (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N3WA1E2">link nL4N3WA1E2 /Run ) une perte ajustée de 7,47 dollars par action au troisième trimestre, alors que les attentes moyennes étaient de 4,59 dollars, et a subi une perte de près de 5 milliards de dollars en raison du retard de son 777X.

(1 $ = 0,8575 euros)