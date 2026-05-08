Airbus recule après une note de Jefferies
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 14:17
Jeudi soir, l'avionneur européen a annoncé avoir livré 67 appareils au mois d'avril, soit une hausse de 20% sur un an. De son côté, Jefferies anticipait 4 livraisons de moins. Avec cette amélioration le mois dernier, la banque d'investissement américaine estime que depuis le début de l'année, le nombre d'avions livrés est en baisse de 6%, affecté par les retards de livraisons des moteurs GTF de Pratt & Whitney et les problèmes d'inspection des panneaux ayant déjà été largement signalés.
En outre, sur le mois d'avril, les commandes brutes se sont élevées à 28 unités, avec 21 annulations.
Jefferies relève que les niveaux de stocks d'avions en état de vol sont désormais élevés avec 72 unités, sans compter un niveau attendu d'environ 50 planeurs (avions sans moteurs) en stock. A fin mars, le stock était de 64 unités, avec environ 60 planeurs.
Points clés du roadshow avec Guillaume Faury
La banque d'investissement a noté plusieurs facteurs d'importance lors d'une tournée investisseurs avec le président-directeur général du groupe. En ce qui concerne les retards de livraisons pour les moteurs Pratt & Whitney, les volumes de livraison pour l'exercice sont désormais fermes mais bien inférieurs aux engagements antérieurs. Des discussions sont en cours pour 2027, mais Airbus réclame des compensations pour les livraisons manquées, tant par la négociation commerciale que l'action en justice si aucune solution amiable n'est trouvée.
Au niveau de la crise au Moyen-Orient, le groupe n'a constaté aucune perturbation opérationnelle directe et estime que les défis logistiques peuvent être surmontés. Airbus va également prêter attention à la situation des fournisseurs énergivores qui pourraient faire face à des arrêts de production en raison des prix élevés de l'énergie, bien qu'il n'y ait aucun signe en ce sens pour le moment.
Les analystes ont conservé une opinion à conserver sur le titre Airbus, avec une cible de cours de 185 euros.
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