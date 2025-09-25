 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,42
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus reçoit une commande de l'Armée de l'air royale thaïlandaise pour un A330 MRTT+
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:47

Airbus SE AIR.PA :

* L'ARMÉE DE L'AIR ROYALE THAÏLANDAISE COMMANDE L'AIRBUS A330 MRTT+ DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* LIVRAISON FINALE AU CLIENT EN 2029

* LA CONVERSION MILITAIRE DE L'AVION EST PRÉVUE AU CENTRE A330 MRTT DE GETAFE, EN ESPAGNE, EN 2026

* AIRBUS VA RENFORCER SA COLLABORATION AVEC THAI AVIATION INDUSTRIES

* LES DEUX SOCIÉTÉS ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD ÉLARGI POUR INCLURE LE SOUTIEN À LA MAINTENANCE DANS LE PAYS POUR L'A330 MRTT+ DE LA RTAF

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
193,8600 EUR Euronext Paris +0,02%
AIRBUS
193,620 EUR XETRA -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank