Airbus reçoit une commande de l'Armée de l'air royale thaïlandaise pour un A330 MRTT+

Airbus SE AIR.PA :
* L'ARMÉE DE L'AIR ROYALE THAÏLANDAISE COMMANDE L'AIRBUS A330 MRTT+ DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* LIVRAISON FINALE AU CLIENT EN 2029
* LA CONVERSION MILITAIRE DE L'AVION EST PRÉVUE AU CENTRE A330 MRTT DE GETAFE, EN ESPAGNE, EN 2026
* AIRBUS VA RENFORCER SA COLLABORATION AVEC THAI AVIATION INDUSTRIES
* LES DEUX SOCIÉTÉS ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD ÉLARGI POUR INCLURE LE SOUTIEN À LA MAINTENANCE DANS LE PAYS POUR L'A330 MRTT+ DE LA RTAF
