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Airbus reçoit une commande de Cathay Group pour deux A350F
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:46

Airbus SE AIR.PA :

* COMMANDE DE DEUX NOUVEAUX AVIONS-CARGOS A350F PAR CATHAY GROUP

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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