Airbus reçoit une commande d'Oman pour son premier satellite
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 09:15
Le satellite OmanSat-1, entièrement numérique et reconfigurable en orbite, offrira une importante capacité en bande Ka à Oman, incluant sa zone économique maritime, ainsi que sur l'ensemble du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est et de l'Asie.
Sa conception entièrement reconfigurable permettra à SCT de répondre aux besoins en matière de services à haut débit de ses clients, notamment les réseaux gouvernementaux et privés, ainsi que les secteurs pétro-gazier et bancaire.
Airbus livrera une solution intégrée de bout en bout, incluant la conception et la fabrication du satellite, des composants logiciels de segment terrestre modernes ainsi que le lancement. Il s'agit du 10e satellite commandé pour sa famille OneSat.
Valeurs associées
|203,1500 EUR
|Euronext Paris
|+0,20%
