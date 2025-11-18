Airbus reçoit une commande d'Ethiopian Airlines pour six A350-900 supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
* ETHIOPIAN AIRLINES COMMANDE SIX A350-900 SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* ETHIOPIAN AIRLINES COMMANDE SIX A350-900 SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Le Pacte Dutreil est "un trésor national", s'est indigné le Medef, selon qui "la transmission en France reste deux fois plus chère qu'ailleurs en Europe". "Plus de 5,5 milliards d'euros" en 2024 et pas d'"effets économiques favorables". La Cour des comptes a présenté ... Lire la suite
Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite
Des taxes déconnectées de "l'économie réelle" et une copie emprunte d'"insincérité": le gouvernement et ses soutiens à l'Assemblée nationale critiquent sévèrement la version du projet de budget de l'Etat 2026 sur la table des députés, promise à un rejet en l'absence ... Lire la suite
(Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer