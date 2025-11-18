 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 002,89
-1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus reçoit une commande d'Ethiopian Airlines pour six A350-900 supplémentaires
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 13:11

Airbus SE AIR.PA :

* ETHIOPIAN AIRLINES COMMANDE SIX A350-900 SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
206,0000 EUR Euronext Paris -0,63%
AIRBUS
205,800 EUR XETRA -0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank