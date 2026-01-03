Venezuela-Aucune solution durable ne peut être imposée de l'extérieur, dit Barrot

Session de l'Assemblée nationale française à Paris
L'opération militaire américaine ayant conduit à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international, a déclaré samedi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
"La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir", a-t-il ajouté dans un message publié sur X.
(Rédigé par Benjamin Mallet)
4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer