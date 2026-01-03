 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venezuela-Aucune solution durable ne peut être imposée de l'extérieur, dit Barrot
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 16:01

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

L'opération ‍militaire américaine ayant conduit à la capture ‌du président vénézuélien Nicolas Maduro ​contrevient au principe ⁠de non-recours à la force qui ⁠fonde ‍le droit ⁠international, a déclaré samedi le ministre ​français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"La ⁠France rappelle ​qu'aucune solution politique durable ​ne ​saurait être imposée ​de ⁠l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls ‌de leur avenir", a-t-il ajouté dans un message publié sur X.

(Rédigé par Benjamin ‌Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 16:35

    Qui est le plus fou et le plus dangereux pour le monde entre celui de Moscou ou celui de Washington??

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank