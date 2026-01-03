Venezuela-Aucune solution durable ne peut être imposée de l'extérieur, dit Barrot

Session de l'Assemblée nationale française à Paris

L'opération ‍militaire américaine ayant conduit à la capture ‌du président vénézuélien Nicolas Maduro ​contrevient au principe ⁠de non-recours à la force qui ⁠fonde ‍le droit ⁠international, a déclaré samedi le ministre ​français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"La ⁠France rappelle ​qu'aucune solution politique durable ​ne ​saurait être imposée ​de ⁠l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls ‌de leur avenir", a-t-il ajouté dans un message publié sur X.

(Rédigé par Benjamin ‌Mallet)