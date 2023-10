Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : rebondit vers 126E, surveiller 128E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Airbus invalide la cassure du plancher des 123E et rebondit vers 126E, ce qui implique le scénario d'un 'bear trap', lequel serait validé sur franchissement des 128E, puis de comblement du 'gap' des 128,8E du 20 septembre dernier.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.03%