Airbus-Rappel massif pour l'A320 après un incident de commande de vol

(Actualisé avec prévisions d'Air France)

Airbus AIR.PA a annoncé vendredi un changement immédiat de logiciel sur un grand nombre de ses avions de la famille A320, une mesure qui, selon des sources du secteur, concernerait quelque 6.000 appareils, soit plus de la moitié de la flotte mondiale d'A320, mais dont l'impact devrait être assez limité.

Un incident récent impliquant un avion de la famille A320 a révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'avionneur ajoute avoir identifié un nombre important d'avions de la famille A320 actuellement en service qui pourraient être concernés.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients", a dit l'entreprise.

La réparation consiste principalement à revenir à une version antérieure du logiciel, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent reprendre leur service, selon un bulletin adressé aux compagnies aériennes et consulté par Reuters.

De nombreuses compagnies aériennes ont déclaré que ces réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols, même si le changement de logiciel devrait être assez rapide.

Air France-KLM AIRF.PA a annoncé l'annulation de 38 vols, soit 5% du total de ses vols quotidiens.

American Airlines AAL.O , la compagnie qui dispose de la plus grande flotte d'A320 dans le monde, a déclaré qu'environ 340 de ses 480 appareils auraient besoin d'un changement de logiciel. Elle a précisé que l'ensemble de ces réparations devraient être terminées d'ici à samedi, chaque intervention nécessitant environ deux heures.

D'autres compagnies aériennes ont déclaré qu'elles immobiliseraient brièvement leurs avions pour effectuer le changement de logiciel, notamment la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE , la compagnie indienne IndiGo et la compagnie britannique easyJet EZJ.L .

Certains vols ont été retardés d'une à deux heures vendredi pour mener l'opération à bien.

(Tim Hepher, Allison Lampert, Dan Catchpole et David Shepardson, version française Coralie Lamarque et Tangi Salaün ; édité par Kate Entringer)