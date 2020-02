Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus rachète la part de Bombardier dans le programme A220 Reuters • 13/02/2020 à 06:16









13 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé jeudi être devenu avec le gouvernement du Québec seuls propriétaires du programme A220 alors que Bombardier BBDb.TO finalise sa sortie du secteur de l'aviation commerciale. Dans un communiqué, l'avionneur européen a indiqué qu'il détenait désormais 75% d'Airbus Canada, tandis que la participation du gouvernement du Québec dans le programme passait à 25%. La transaction prévoit qu'Airbus acquiert également des capacités de production d'A220 et d'A330 de Bombardier à Saint-Laurent, au Québec. (Sudip Kar-Gupta; version française Jean Terzian)

