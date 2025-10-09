Airbus prévoit une forte hausse des services aéronautiques avec la croissance des flottes

Airbus AIR.PA prévoit une croissance moyenne de 3,6% des services aéronautiques au cours des 20 prochaines années, créant ainsi des emplois pour 2,35 millions de pilotes, de mécaniciens et autres employés du transport aérien afin de répondre à la croissance du secteur.

Le constructeur européen, comme d'autres entreprises aéronautiques, s'est lancé ces dernières années dans les services en plus de ses activités traditionnelles de fabrication afin de concurrencer les prestataires indépendants sur le marché des services après-vente, dont les marges sont plus élevées.

Airbus a déclaré qu'il s'attendait à ce que la valeur totale du marché des services atteigne 311 milliards de dollars (268,85 milliards d'euros) par an d'ici 2044.

La demande de maintenance sous aile ("off-wing") ou de visites d'ateliers de réparation fera plus que doubler en valeur pour atteindre 218 milliards de dollars au cours de cette période, tandis que les inspections sur aile ("on-wing") ou légères et autres travaux de maintenance de routine passeront de 21 milliards de dollars à 34 milliards de dollars.

Selon les dirigeants d'Airbus, les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui alimentent les réseaux de réparation ainsi que les usines de fabrication de nouveaux avions, sont toujours en cours de rétablissement après la pandémie de Covid-19, mais elles s'améliorent.

En 2024, les services ont représenté 10% du chiffre d'affaires de l'activité principale d'Airbus.

En juin, Boeing a prévu une demande totale de services commerciaux d'une valeur de 4.700 milliards de dollars sur les vingt prochaines années, sur la base d'une croissance annuelle moyenne de 3,8%.

