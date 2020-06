Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus prévoit deux jours de réunions mardi et mercredi avec les syndicats-sces Reuters • 29/06/2020 à 09:01









TOULOUSE, 29 juin (Reuters) - La direction d'Airbus prévoit deux jours de réunions mardi et mercredi avec ses syndicats en Europe, a-t-on appris lundi de sources syndicales. Il était jusqu'à présent prévu qu'une telle réunion soit organisée à la mi-juillet. Une des sources de Reuters a toutefois déclaré lundi que la réunion serait avancée. Un comité européen ordinaire sera organisé mardi, suivi mercredi d'un comité européen extraordinaire. Ces deux journées pourraient être le cadre d'annonces, ont expliqué les sources de Reuters. (Johanna Decorse, Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.89%