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Airbus présente l'Eurofighter au Portugal comme le meilleur remplaçant des avions F-16
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 18:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sergio Goncalves

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi son intention de soumettre au Portugal, fin octobre ou début novembre, une proposition non sollicitée visant à fournir des avions de combat Eurofighter Typhoon, alors que le pays cherche à remplacer sa flotte vieillissante de F-16, en présentant cet avion de combat de fabrication européenne comme mieux adapté aux besoins de Lisbonne que le F-35 de Lockheed Martin.

Le Portugal n’a pas encore lancé d’appel d’offres officiel pour remplacer ses 28 avions de combat F-16M modernisés, mais l’initiative d’Airbus témoigne d’une concurrence qui s’intensifie pour un contrat qui renforcerait les liens de Lisbonne en matière de défense avec des partenaires européens ou américains. Airbus fabrique le Typhoon en collaboration avec la société britannique BAE Systems BAES.L et l’entreprise italienne Leonardo LDOF.MI .

Cette proposition inclurait “des solutions de financement publiques et privées pour le Portugal afin d’alléger le plan de paiement”, associées à une participation industrielle et à une coopération militaire liées à l’offre, a déclaré aux journalistes Ivan Gonzalez Exposito, responsable de la campagne Eurofighter pour le Portugal.

José Luis de Miguel, directeur Europe d’Airbus Defence & Space, a déclaré que le Portugal pourrait également bénéficier de liens plus étroits, tant sur le plan de la défense que sur les plans politique et industriel, avec les principaux partenaires européens du programme Eurofighter.

Le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo , a déclaré qu’il souhaitait voir s’instaurer une concurrence entre les constructeurs afin de maximiser les avantages pour le pays et ses industries.

Le Typhoon est confronté à la concurrence du F-35 de Lockheed Martin LMT.N , largement considéré par les analystes de la défense comme le principal concurrent, ainsi qu’au Rafale de Dassault Aviation et au Gripen E de Saab.

M. Gonzalez Exposito a précisé que les missions principales de l’armée de l’air portugaise portaient sur la police du ciel, les missions d’alerte rapide de l’OTAN et la protection de l’espace aérien et des eaux territoriales nationales, plutôt que sur la conduite d’opérations offensives en profondeur sur le territoire ennemi, ce qui constitue l’objectif premier du chasseur furtif F-35.

“ Pour cela, l'Eurofighter est la solution idéale ”, a-t-il déclaré, le qualifiant de “ meilleur chasseur de supériorité aérienne au monde ”.

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