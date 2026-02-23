Airbus présente deux concepts d'hélicoptères de nouvelle génération pour l'OTAN
Airbus a dévoilé deux concepts pour répondre aux besoins du programme NGRC (pour Next Generation Rotorcraft Capabilities, soit la nouvelle génération d'hélicoptères) de l'OTAN. Développée avec Collins Aerospace et Raytheon (groupe RTX) ainsi qu'avec MBDA, l'offre comprend un hélicoptère conventionnel à hautes performances et un concept innovant de type compound à grande vitesse.
Le groupe met en avant une architecture ouverte modulaire destinée à simplifier la production, la maintenance et les évolutions futures, afin d'assurer l'accessibilité budgétaire sur le long terme. Les deux plateformes partageront des éléments communs en matière de formation, de maintenance, d'armement et de systèmes.
Airbus rappelle que la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) lui a confié en juillet 2024 une étude de concept dans le cadre du NGRC. Le concept avancé s'appuie notamment sur les démonstrateurs X3 et Racer, dont les essais ont validé des vitesses supérieures aux hélicoptères conventionnels et une extension significative du domaine de vol.
Le titre Airbus cède 1,7% et affiche un repli de plus de 5% en une semaine après la publication de résultats décevants.
