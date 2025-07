Airbus: prépare le lancement du second satellite Sentinel-6 information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 12:45









(Zonebourse.com) - Airbus annonce l'envoi en Californie du deuxième satellite Sentinel-6 du programme Copernicus, dont le lancement est prévu en novembre 2025.



Ce satellite assurera la continuité des mesures de topographie océanique entamées en 2020 avec Sentinel-6 Michael Freilich, offrant des données de haute précision sur le niveau des mers, les courants, les vents et le stockage de chaleur.



D'une masse de 1,5 tonne, il est équipé d'un altimètre radar et d'un radiomètre micro-ondes avancé. Les deux satellites voleront ensemble pendant un an pour assurer une calibration croisée.



Ce projet est mené en coopération avec l'ESA, la NASA, EUMETSAT, la NOAA et le CNES.





