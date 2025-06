Airbus: première commande de la part de LOT Polish information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir reçu de la part de LOT Polish Airlines, une commande ferme pour 20 A220-100 et 20 A220-300, marquant la première fois que la compagnie nationale polonaise choisit des appareils du constructeur aéronautique européen.



Annoncé lors du Salon du Bourget, l'accord pourrait faire l'objet d'une augmentation future à 84 avions A220. Les avions seront livrés à partir de 2027 et remplaceront progressivement la flotte régionale existante de LOT.



Alliant le plus grand rayon d'action et la plus faible consommation de carburant de leur catégorie de taille, les A220 offriront de nouvelles possibilités de développement de routes et de nouvelles destinations, dans le cadre de la modernisation de la flotte.





Valeurs associées AIRBUS 161,7800 EUR Euronext Paris +0,12%