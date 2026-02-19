 Aller au contenu principal
Airbus-Pratt & Whitney doit augmenter significativement ses livraisons en 2027-DG
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 08:04

Le directeur général Airbus

AIR.PA , Guillaume Faury, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes :

* PRATT & WHITNEY DOIT AUGMENTER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE SES LIVRAISONS EN 2027.

* AIRBUS DIT EN OUTRE AVOIR COMPTABILISÉ UNE DÉPRÉCIATION DE €500 MLNS SUR LE PROGRAMME A220 À LA SUITE DE L'ACQUISITION DES ACTIFS DE SPIRIT AERO.

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
200,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
