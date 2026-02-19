Airbus-Pratt & Whitney doit augmenter significativement ses livraisons en 2027-DG

Le directeur général Airbus
AIR.PA , Guillaume Faury, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes :
* PRATT & WHITNEY DOIT AUGMENTER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE SES LIVRAISONS EN 2027.
* AIRBUS DIT EN OUTRE AVOIR COMPTABILISÉ UNE DÉPRÉCIATION DE €500 MLNS SUR LE PROGRAMME A220 À LA SUITE DE L'ACQUISITION DES ACTIFS DE SPIRIT AERO.
Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet
