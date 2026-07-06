Airbus : poursuit sa poussée en direction des 220E

Airbus refranchit les 200 puis les 208E (un plus haut depuis le 22 janvier) : le titre poursuit sa poussée en direction du zénith historique des 220E du 12 janvier.

Au-delà, Airbus viserait les 250E, soit un doublement depuis le plancher du 7 avril 2025.