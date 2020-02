Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Perte nette de €1,4 md en 2019, après des charges exceptionnelles Reuters • 13/02/2020 à 06:46









13 février (Reuters) - Airbus SE AIR.PA : * AIRBUS-CA EN HAUSSE DE 11% A 70,5 MILLIARDS D'EUROS * AIRBUS-VISE ENVIRON 880 LIVRAISONS D'APPAREILS EN 2020 * AIRBUS-PREVOIT UN EBIT AJUSTÉ D'ENVIRON 7,5 MDS EN 2020 * AIRBUS-EBITY AJUSTE 2019 DE 6,9 MDS (+19%) * AIRBUS-VISE UN FCF AVANT M&A ET FINANCEMENT DES CLIENTS D'ENVIRON €4 MDS POUR 2020 * AIRBUS-PROPOSE UN DIVIDENDE DE 1,80 EURO/ACTION POUR 2019 (+9%) * AIRBUS-EBIT (REPORTÉ) À 1,3 MILLIARD D'EUROS EN 2019; PERTE PAR ACTION (REPORTÉE) À -1,75 EURO * AIRBUS-LA PERTE NETTE CONSOLIDÉE S'ÉTABLIT À -1 362 MILLIONS D'EUROS EN 2019 CONTRE RÉSULTAT NET 2018 DE 3.054 MILLIONS D'EUROS * AIRBUS-LA TRÉSORERIE BRUTE S'ÉLÈVE À 22,7 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019 (FIN 2018 : 22,2 MILLIARDS D'EUROS) * AIRBUS-L'EBIT DE 1,339 MD D'EUROS TIENT COMPTE DE €5,6 MDS D'ELEMENTS EXCEPTIONNELS NEGATIFS Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.32%