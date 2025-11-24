Airbus-OneSat sélectionné pour le premier satellite omanais

Airbus SE AIR.PA :
* ONESAT SÉLECTIONNÉ POUR LE PREMIER SATELLITE OMANAIS
* SPACE COMMUNICATION TECHNOLOGIES (SCT), L'OPÉRATEUR NATIONAL DE SATELLITES D'OMAN, A ATTRIBUÉ UN CONTRAT À AIRBUS DEFENCE AND SPACE POUR OMANSAT-1
* IL S'AGIT DU 10E SATELLITE SOUS CONTRAT POUR LA GAMME DE PRODUITS SPATIAUX ONESAT D'AIRBUS
Texte original [https://tinyurl.com/39j8jxc2] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer