Airbus-OneSat sélectionné pour le premier satellite omanais
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 08:12

Airbus SE AIR.PA :

* ONESAT SÉLECTIONNÉ POUR LE PREMIER SATELLITE OMANAIS

* SPACE COMMUNICATION TECHNOLOGIES (SCT), L'OPÉRATEUR NATIONAL DE SATELLITES D'OMAN, A ATTRIBUÉ UN CONTRAT À AIRBUS DEFENCE AND SPACE POUR OMANSAT-1

* IL S'AGIT DU 10E SATELLITE SOUS CONTRAT POUR LA GAMME DE PRODUITS SPATIAUX ONESAT D'AIRBUS

Texte original [https://tinyurl.com/39j8jxc2] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
202,750 EUR Euronext Paris 0,00%
AIRBUS
202,650 EUR XETRA 0,00%
