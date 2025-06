Airbus: nouvelle politique de dividende présentée information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - En amont d'une réunion investisseurs prévue ce jour, Airbus indique 'renforcer son engagement à augmenter les rendements pour les actionnaires, en visant une croissance durable du dividende dans le cadre d'un ratio de distribution étendu de 30 à 50%'.



Au cours de l'événement, le constructeur aéronautique réaffirmera son engagement en faveur d'une croissance rentable et son objectif de conversion de trésorerie d'environ un sur un horizon de cinq ans. Ses prévisions pour 2025 restent inchangées.



'Grâce à son portefeuille diversifié de produits et de solutions, Airbus est bien positionné pour saisir les opportunités commerciales futures, en tenant ses engagements en matière de croissance à long terme et de création de valeur durable', affirme-t-il.





Valeurs associées AIRBUS 160,740 EUR Euronext Paris -0,79%