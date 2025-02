Airbus: nouveau contrat d'étude pour l'A321 MPA information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space indique avoir reçu en tant que mandataire, en co-traitance avec Thales, un contrat de la part de la Direction Générale de l'Armement pour une étude de levée de risques du futur programme d'avion de patrouille maritime (A321 MPA).



Ce contrat d'une durée de 24 mois fait suite à l'étude d'architecture et de faisabilité lancée fin 2022. Il vise à préparer le lancement fin 2026 du développement et de la réalisation du programme d'avion de patrouille maritime.



Cette étude va permettre d'affiner les conditions économiques et industrielles d'exécution du programme, d'orienter les choix techniques des systèmes devant être intégrés sur l'avion, et de réaliser les premiers essais en soufflerie.



Version militarisée de l'Airbus A321XLR, l'A321 MPA permet de couvrir l'ensemble des besoins opérationnels de la Marine nationale, principalement dans la lutte anti-sous-marine et antinavire, de la basse à la haute intensité, ainsi qu'au recueil de renseignements.





