Airbus nomme Matthieu Louvot DG d'Airbus Helicopters à compter du 1er avril
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:34

Airbus SE AIR.PA :

* MATTHIEU LOUVOT NOMMÉ DG D'AIRBUS HELICOPTERS

* À COMPTER DU 1ER AVRIL 2026

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
217,8000 EUR Euronext Paris +0,76%
AIRBUS
217,650 EUR XETRA +0,65%
