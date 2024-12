Airbus: neuf hélicoptères commandés par Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir signé un contrat avec le ministère de l'Intérieur de Bahreïn, pour l'achat de neuf hélicoptères H145, qui seront exploités pour des missions de maintien de l'ordre et des services médicaux d'urgence dans le royaume.



'Plus de 60 H145 sont déjà en service au Moyen-Orient et la demande pour ce type d'hélicoptère ne cesse de croître pour un large éventail de missions', commente Olivier Michalon, EVP Global Business d'Airbus Helicopters.



Le constructeur aéronautique précise que la nouvelle version de son hélicoptère bimoteur léger H145, le plus vendu, ajoute un nouveau rotor à cinq pales innovant à cet avion multi-missions, augmentant ainsi la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg.





Valeurs associées AIRBUS 157,82 EUR Euronext Paris +1,01%