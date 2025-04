Airbus: mise en service du premier A330 MRTT espagnol information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 13:02









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le premier A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) destiné à la Force aérienne et spatiale espagnole est désormais en service.



Ce modèle fait partie des trois avions multi-missions acquis par le ministère espagnol de la Défense en novembre 2021.



Cet appareil améliorera considérablement les capacités de projection, d'évacuation aérienne et de ravitaillement en vol.



Les deuxième et troisième exemplaires sont actuellement en cours de conversion à Getafe.





