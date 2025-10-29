Airbus livre le premier de ses deux A330neo à Air Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 18:01
L'appareil, configuré en quatre classes (4 sièges en Première, 44 en Affaires, 21 en Premium Éco et 173 en Économie), soutiendra l'ouverture de nouvelles liaisons long-courriers vers Paris, puis vers le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.
Le vol de livraison Toulouse-Abidjan a permis le transport de cinq tonnes de matériel humanitaire en coopération avec la Fondation Airbus et Aviation Sans Frontières, au profit d'ONG locales.
L'A330neo, doté de la cabine Airspace, offre un confort et une connectivité accrus. Airbus précise que tous ses appareils peuvent déjà fonctionner avec jusqu'à 50% de carburant durable (SAF) et vise une compatibilité à 100% d'ici 2030.
