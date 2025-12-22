Airbus livre à Philippine Airlines son premier A350-1000
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:00
Configuré en trois classes avec 382 places, il permettra à la compagnie nationale philippine d'étendre son réseau transpacifique avec des services directs vers les principales destinations d'Amérique du Nord.
Cette livraison marque la première des neuf A350-1000 que Philippine Airlines recevra dans le cadre de son programme d'expansion de la flotte. Le nouvel appareil rejoindra ses A350-900 déjà en service pour étendre les routes vers les Etats-Unis.
L'ajout de l'A350-1000 renforce encore la stratégie de la flotte de gros porteurs de la compagnie visant à accroître la capacité des long-courriers tout en améliorant l'expérience globale de voyage et la fiabilité opérationnelle.
Valeurs associées
|196,1600 EUR
|Euronext Paris
|+0,16%
A lire aussi
-
Nexans a déclaré lundi être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International pour la vente d'Autoelectric, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros. Selon un communiqué, cette cession du fabricant de faisceau de câblage ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évoluait en repli lundi, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10H00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi, le CAC ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Le gendarme italien de la concurrence (AGCM) a annoncé lundi avoir infligé une amende de plus de 98,6 millions d'euros à l'entreprise américaine Apple pour "abus de position dominante". Selon le gendarme italien, Apple a "violé" la loi concernant la concurrence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer