Airbus livre à Air Niugini son premier A220-300
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:15
Cette livraison marque une étape importante dans le programme de modernisation de la flotte d'Air Niugini, qui comprend huit A220-100 commandés directement auprès d'Airbus et trois A220-300 loués auprès d'Azorra.
L'A220-300 d'Air Niugini est configuré pour accueillir un total de 138 passager. Il est appelé à devenir la pièce maîtresse de la flotte de la compagnie aérienne, 'apportant un nouveau niveau d'efficacité opérationnelle et de confort pour les passagers'.
Valeurs associées
|193,4200 EUR
|Euronext Paris
|-0,30%
A lire aussi
-
Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite
-
Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite
-
S'alignant sur la réglementation européenne, la Cour de cassation a rendu une décision actant la différence faite entre droit à la convalescence et droit au repos. Pouvoir reporter ses congés quand on tombe malade en vacances: une décision juste ou un fardeau de ... Lire la suite
-
Simulation de mort, autodestruction, rassemblements funéraires, deuil... Les animaux ont des réactions "très complexes" face à la mort et notre compréhension "n'en est qu'à ses débuts", raconte à l'AFP la biologiste Emmanuelle Pouydebat, autrice d'un ouvrage sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer