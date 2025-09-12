 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbus livre à Air Niugini son premier A220-300
12/09/2025 à 09:15

(Zonebourse.com) - Airbus indique que Air Niugini, transporteur national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a pris livraison de son premier A220-300, loué auprès d'Azorra. Il devient ainsi le 25e opérateur mondial de cet appareil, désormais en service auprès de transporteurs sur cinq continents.

Cette livraison marque une étape importante dans le programme de modernisation de la flotte d'Air Niugini, qui comprend huit A220-100 commandés directement auprès d'Airbus et trois A220-300 loués auprès d'Azorra.

L'A220-300 d'Air Niugini est configuré pour accueillir un total de 138 passager. Il est appelé à devenir la pièce maîtresse de la flotte de la compagnie aérienne, 'apportant un nouveau niveau d'efficacité opérationnelle et de confort pour les passagers'.

