 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-Les livraisons de janvier et février sont "assez basses"-DG
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 08:27

Le directeur général Airbus

AIR.PA , Guillaume Faury, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes :

* LES LIVRAISONS D'AVIONS DU GROUPE EN JANVIER ET FÉVRIER SONT "ASSEZ BASSES", PRINCIPALEMENT EN RAISON DU RÉCENT PROBLÈME DE PANNEAUX DE FUSELAGE.

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
200,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank