Airbus-Les livraisons de janvier et février sont "assez basses"-DG

Le directeur général Airbus
AIR.PA , Guillaume Faury, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes :
* LES LIVRAISONS D'AVIONS DU GROUPE EN JANVIER ET FÉVRIER SONT "ASSEZ BASSES", PRINCIPALEMENT EN RAISON DU RÉCENT PROBLÈME DE PANNEAUX DE FUSELAGE.
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer