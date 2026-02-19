information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 08:27

Airbus-Les livraisons de janvier et février sont "assez basses"-DG

Le directeur général Airbus

AIR.PA , Guillaume Faury, a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes :

* LES LIVRAISONS D'AVIONS DU GROUPE EN JANVIER ET FÉVRIER SONT "ASSEZ BASSES", PRINCIPALEMENT EN RAISON DU RÉCENT PROBLÈME DE PANNEAUX DE FUSELAGE.

(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet)