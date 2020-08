Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Les Etats-Unis maintiennent leurs taxes sur l'aéronautique à 15% Reuters • 13/08/2020 à 02:25









WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi la levée de taxes imposées sur des produits importés de Grèce et du Royaume-Uni dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus AIR.PA et Boeing BA.N et l'instauration de taxes équivalentes sur des produits français et allemands. Ces modifications entreront en vigueur le 1er septembre, a déclaré le bureau du Représentant au Commerce, Robert Lighthizer, tout en annonçant sa volonté d'entamer une nouvelle procédure avec l'UE pour parvenir à une solution. Washington a reçu en octobre dernier le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour appliquer des taxes douanières sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'UE dans le cadre de cette querelle sur l'aéronautique qui dure depuis plus de 15 ans. La somme de 7,5 milliards de dollars n'est pas affectée par la décision de l'administration, a précisé Lighthizer. Le niveau des taxes restera également inchangé, à 15% pour l'aéronautique et 25% pour tous les autres produits. Lighthizer a ignoré les appels de représentants de l'UE et de législateurs américains en faveur d'une baisse des droits de douane sur les produits alimentaires, les vins et les spiritueux de l'UE, mais n'a pas ajouté de droits de douane sur la vodka, le gin et la bière comme il en avait menacé. Airbus a déclaré "regretter profondément" la décision des Etats-Unis de conserver les taxes sur ses avions. Le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, poursuivra ses discussions avec Lighthizer afin de parvenir à trouver une solution, a déclaré un représentant européen. (Andrea Shalal, David Lawder, David Shepardson et Eric M. Johnson; version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.65% BOEING CO NYSE -2.59%