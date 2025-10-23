 Aller au contenu principal
Airbus, Leonardo et Thales vont créer un acteur européen dans le domaine spatial
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:24

Airbus , Leonardo et Thales ont signé un protocole d'accord (MoU) pour regrouper leurs activités spatiales au sein d'une nouvelle société.

Ce nouvel acteur spatial européen vise à unifier et à renforcer les capacités en combinant les trois activités respectives de fabrication de satellites et de systèmes spatiaux et de services spatiaux.

L'entité fusionnée emploiera environ 25 000 personnes en Europe. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 6,5 milliards d'euros (fin 2024, pro forma) et un carnet de commandes représentant plus de trois ans de ventes.

La propriété de la nouvelle société sera partagée entre les sociétés mères, Airbus, Leonardo et Thales détenant respectivement 35 %, 32,5 % et 32,5 % du capital.

Cette nouvelle société fédérera, construira et développera un portefeuille complet de technologies complémentaires et de solutions complètes, allant des infrastructures spatiales aux services (hors lanceurs spatiaux).

Le rapprochement devrait générer des synergies annuelles sur le résultat opérationnel de l'ordre de trois millions d'euros cinq ans après la finalisation.

La nouvelle société pourrait être opérationnelle en 2027.

