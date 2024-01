Airbus leader du CAC 40 : immobilisation des Boeing 737 Max 9 aux Etats-Unis

(AOF) - Le constructeur aéronautique Airbus (+1,53% à 141,84 euros) occupe la tête de l'indice CAC 40 après l'immobilisation temporaire de dizaines de Boeing 737 Max 9, entrainant plusieurs annulations de vols. Cette immobilisation a été ordonnée samedi dernier par la FAA (Federal Aviation Administration), l'autorité américaine de l'aviation civile. 171 Boeing 737 Max sont en cours d'inspections après la perte par un appareil de ce type d'une porte d'évacuation lors de son décollage de l'aéroport international de Portland (vol 1282 d'Alaska Airlines). Il a dû atterrir d'urgence vendredi.

"La sécurité est notre priorité absolue et nous regrettons profondément l'impact que cet événement a eu sur nos clients et leurs passagers. Nous approuvons et soutenons pleinement la décision de la FAA d'exiger des inspections immédiates des avions 737-9 ayant la même configuration que l'avion concerné", explique Boeing dans un communiqué publié samedi.