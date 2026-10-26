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Airbus : le SCAF est mort, vive le GCAP ?
information fournie par AOF 26/10/2026 à 10:05

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(Zonebourse.com) - Après l'échec du SCAF qui visait à doter Paris et Berlin d'un avion de chasse commun, Berlin pourrait rebondir du côté de l'alliance britanno-italo-japonaise qui se bâtit autour de GCAP (Global Combat Air Programme). Selon le Financial Times, Airbus va prendre langue avec BAE Systems d'une éventuelle participation au programme.

Associés depuis 2022 autour du programme GCAP, le Royaume-Uni (via BAE Systems), l'Italie (via Leonardo) et le Japon (via Mitsubishi Heavy Industries) pourraient ouvrir la porte de leur alliance à un nouveau venu, Airbus.

Citant plusieurs sources proches du dossier, le FT rapporte que les discussions entre BAE Systems et Airbus porteront sur "plusieurs domaines de coopération" liés à l'avion de combat du futur.

Rappelons que début octobre, le Premier ministre britannique Andy Burnham s'est déclaré ouvert à l'idée que l'Allemagne rejoigne le programme. Même si aucune décision définitive ne semble encore avoir été prise, les marchés surveilleront les prochains développements avec intérêt.

Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies, considère toutefois ce rapprochement comme "un risque pour le calendrier de développement du programme, dont le démonstrateur est prévu pour 2027".

Selon elle, les négociations sur la répartition des travaux pourraient s'avérer complexes, comme l'illustrent les déclarations du directeur général d'Airbus Defence & Space au Handelsblatt, plus tôt ce mois-ci, selon lesquelles Airbus exigerait de jouer un "rôle clé".

On se rappelle que c'est autour justement d'une guerre de leadership entre Dassault Aviation et Airbus qui avait eu raison du SCAF. Aux industriels de tirer les enseignements du passé. En attendant, les marchés ne semblent pas inquiets : aux alentours de 10h, le titre Airbus progressait de 1,6%, tandis que BAE Systems s'adjuge 2%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 10:05:00.

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1 commentaire

  • 10:57

    Et on remercie encore le pdg de Dassault Aviation qui a défendu les intérêts de son entreprise et de son pays.

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