Airbus: le résultat net s'envole (+85%) au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:00









(Zonebourse.com) - Airbus publie un chiffre d'affaires s'élève à 29,6 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de 3 % sur un an, soutenu par la croissance de 16 % des activités hélicoptères et de 17 % dans la division Défense et Espace, compensant un recul de 2 % des revenus liés à l'aviation commerciale.



L'EBIT ajusté grimpe de 58 % à 2,2 milliards d'euros, notamment grâce à l'absence de charges exceptionnelles subies en 2024. Le résultat net progresse quant à lui de 85 % à 1,53 milliard d'euros, soit un BPA de 1,93 euro (+86 %).



En revanche, le free cash flow avant financement client se dégrade à -1,6 milliard d'euros, reflétant un important stock d'avions en attente de moteurs et des hausses d'inventaire planifiées. La trésorerie nette recule à 7,0 milliards d'euros contre 11,8 milliards fin 2024.



Guillaume Faury, CEO, reste confiant malgré un ' environnement opérationnel complexe ' et confirme les objectifs annuels, dont 820 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un FCF avant financement client de 4,5 milliards d'euros.





