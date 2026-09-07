Airbus: le mois d'août a ralenti les livraisons d'avions

( AFP / BERTRAND GUAY )

Airbus a annoncé lundi un repli de ses livraisons d'avions au mois d'août, traditionnellement plus calme, avec seulement 57 appareils envoyés chez ses clients.

En août 2025, 61 appareils avaient été remis aux compagnies aériennes.

Au total, l'avionneur a livré 475 avions depuis le début de l'année, contre 434 l'an dernier à la même date.

Airbus prévoit de porter cette année à 870 son record de livraisons annuelles, mieux qu'en 2019 où il l'avait établi avec 863 appareils.

En juillet, le constructeur aéronautique avait déjà vu ses livraisons ralentir, avec 67 appareils remis aux clients, après 89 en juin et 81 en mai.

Côté commandes, leur nombre a été divisé par trois entre juillet et août, passant de 204 à 67 appareils commandés. Airbus avait notamment profité du salon aéronautique international de Farnborough, au Royaume-Uni, fin juillet, pour annoncer une série de commandes.

Le bilan des livraisons des avionneurs est toujours scruté de près, car il préfigure les résultats financiers, les compagnies aériennes acquittant la majorité du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leurs appareils.