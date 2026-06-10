Airbus-Le ministère roumain de l'Intérieur commande sept H160 et cinq H145

Airbus SE AIR.PA :
* LE MINISTÈRE ROUMAIN DE L'INTÉRIEUR COMMANDE SEPT HÉLICOPTÈRES H160 ET CINQ HÉLICOPTÈRES H145
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Des TGV annulés, beaucoup de trains de banlieue ou régionaux absents. Les quais de gare étaient plutôt déserts mercredi en France, en raison d'une grève de 24 heures organisée par quatre syndicats de la SNCF contre la filialisation de l'entreprise publique. Le ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE
Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café. Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau ... Lire la suite
La Bourse de Paris évolue en légère hausse mercredi, la prudence restant de mise dans un contexte de nouvelles frappes au Moyen-Orient et les données américaines sur l'inflation attendues dans la journée. L'indice vedette CAC 40 prenait 0,31% à 8.228,98 points ... Lire la suite
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