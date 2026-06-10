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Airbus-Le ministère roumain de l'Intérieur commande sept H160 et cinq H145
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 10:06

Airbus SE AIR.PA :

* LE MINISTÈRE ROUMAIN DE L'INTÉRIEUR COMMANDE SEPT HÉLICOPTÈRES H160 ET CINQ HÉLICOPTÈRES H145

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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