Airbus: lancement réussi pour le satellite Sentinel-2C

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le troisième satellite Copernicus Sentinel-2, construit par le groupe, a été lancé à bord d'une fusée Vega depuis Kourou, en Guyane, dans le cadre du programme environnemental européen Copernicus.



Ce satellite Sentinel-2C devrait entrer en service sur une orbite terrestre basse à 780 km après les tests initiaux et la mise en service. Il remplacera ainsi le satellite Sentinel-2A, dont la retraite approche.



'Équipé d'un imageur multispectral à haute résolution, le satellite va recueillir des images vitales pour une myriade d'applications allant de la sécurité alimentaire à la surveillance de la qualité de l'eau', explique le constructeur aéronautique.





