Airbus: lancement réussi du satellite MetOp-SG A1
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 08:50

(Zonebourse.com) - Airbus fait part du lancement réussi du satellite MetOp-SG A1, construit par le groupe et développé sous la direction de l'Agence Spatiale Européenne pour EUMETSAT, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques.

Lancé depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 6, ce premier satellite météorologique européen de nouvelle génération a établi la communication et commence sa phase de mise en service.

Equipé d'instruments sophistiqués de sondage et d'imagerie atmosphériques, il s'agit du premier d'une série de six satellites qui assureront la continuité et l'amélioration des données météorologiques spatiales jusqu'au milieu des années 2040.

Les six satellites sont construits par Airbus à Toulouse et à Friedrichshafen. La durée de vie opérationnelle nominale de chaque satellite MetOp-SG est de 7,5 ans, ce qui garantit une couverture opérationnelle complète sur une période de 21 ans.

