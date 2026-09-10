Airbus lance la production de satellites IRIS² pour le compte d'Eutelsat

Le groupe aéronautique et spatial participera au déploiement de la constellation souveraine européenne, avec une première livraison prévue en 2029.

Airbus annonce avoir signé le contrat initial pour concevoir et construire la première série de satellites de la constellation européenne IRIS², pour le compte d'Eutelsat, responsable du segment en orbite terrestre basse (LEO) au sein du consortium SpaceRISE.

Airbus et Thales Alenia Space fourniront la première couche LEO, composée d'au moins 66 satellites. IRIS², pour "Infrastructure pour la Résilience, l'Interconnectivité et la Sécurité par Satellite", doit fournir des services de connectivité sécurisés aux gouvernements ainsi que des services commerciaux.

Airbus produira les plates-formes et assurera l'intégration des satellites avec les charges utiles fournies par Thales Alenia Space sur son site de Toulouse. Cette première flotte, dont la livraison est prévue en 2029, fournira notamment des capacités militaires en bande Ka aux futurs utilisateurs européens.