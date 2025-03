Airbus: la Nouvelle-Zélande commande 4 hélicoptères civils information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi que la Nouvelle-Zélande lui avait commandé quatre hélicoptères civils de service médical d'urgence pour ses opérations de recherche et de sauvetage.



Le constructeur aéronautique européen précise que ces appareils H145, qui doivent être équipés de moteurs Safran Arriel 2E, de spacieuses cabines et du système avionique Helionix, affichent les émissions de CO2 les plus faibles du secteur.



Dans son communiqué, Airbus souligne qu'environ 1740 hélicoptères de la famille H145 sont actuellement en service dans le monde, dont quelque 600 sont destinés à des missions de service médical d'urgence.





