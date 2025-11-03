Airbus: La Norvège règle son litige avec NHIndustries sur les hélicoptères NH90

La Norvège a déclaré lundi avoir accepté un paiement pour régler un litige avec le constructeur d'hélicoptères NHIndustries, détenu par Airbus, en vue d'obtenir des compensations pour les défauts et les retards de livraisons d'appareils NH90, une décision qui permet d'éviter un procès public, rare dans le domaine européen de la défense.

Dans le cadre de ce règlement, Oslo recevra de NHI un paiement de 305 millions d'euros en plus des montants déjà versés, qui s'élèvent à environ 70 millions d'euros, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

La Norvège avait précédemment déclaré qu'elle demandait une compensation de 2,86 milliards d'euros dans une affaire qui devait être introduite devant le tribunal de district d'Oslo le 10 novembre et durer cinq mois.

Le ministère norvégien de la Défense a déclaré que la livraison des 14 hélicoptères commandés en 2001 auprès de NHIndustries aurait dû être achevée à la fin de 2008, mais que celle-ci a été perturbée par plus d'une décennie de retards et de pièces manquantes.

Le gouvernement norvégien a annulé la commande en 2022 et réclamait des dommages et intérêts à NHIndustries, détenu par Airbus, Leonardo et GKN Fokker.

NHIndustries récupèrera les hélicoptères NH90 qu'elle avait déjà livrés, ainsi que les pièces de rechange, les outils et les équipements spécifiques à la mission, a déclaré lundi la Norvège.

La demande de la Norvège comprenait 2,1 milliards d'euros liés à l'acquisition d'hélicoptères Seahawk de remplacement auprès de Lockheed Martin, selon des documents judiciaires examinés par Reuters.

NHIndustries avait rejeté la demande du gouvernement et réclamé une indemnisation et des dommages-intérêts de 730 millions d'euros à l'État.

Le procès risquait de mettre en lumière l'un des programmes de défense phares de l'Europe alors que l'Occident peine à présenter un front uni contre la Russie et que la Norvège se réarme pour contrer les menaces sous-marines dans l'Arctique.

La Norvège est chargée par l'Otan de surveiller une zone de 2 millions de kilomètres carrés dans l'Atlantique Nord. La Russie possède une base dans la péninsule de Kola, une région de l'Arctique limitrophe de la Norvège.

